وفيات كورونا بنيويورك تتخطى الـ25 ألفًا

أعلن مكتب حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، وفاة 9 أشخاص جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، أمس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الوفاة داخل الولاية إلى 25 ألفًا و3 أشخاص.وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن حالات الإصابة المؤكدة بولاية نيويورك الأمريكية بلغت حتى الآن 404 آلاف و6 أشخاص.يُشار إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الولايات المتحدة الأمريكية بلغ حوالي 3 ملايين و400 ألف شخص.