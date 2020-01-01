إثيوبيا تتراجع وتنفي بدء ملء سد النهضة

تراجع وزير المياه الإثيوبي، عن التصريحات التي أدلي بها في مؤتمر صحفي اليوم بشأن بدء أديس أبابا تعبئة خزان سد النهضة.

وقال وزير المياه الإثيوبي سليشي بقلي، لوكالة "أسوشيتد برس" إن الصور التي نشرتها وكالة «رويترز»، عكست الأمطار الغزيرة وأن التدفق كان أكبر من التدفق الطبيعي، وليست ملء للسد.

وكان وزير المياه والري الإثيوبي، أعلن في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بدء الملء الأولي لسد النهضة.

وأضاف أن هذه المرحلة التي وصل إليها السد تمكن من بدء عملية التخزين الأولي المقدر بـ4.9 مليار متر مكعب من أصل 74 مليار متر مكعب السعة الإجمالية للبحيرة خلف السد.

وأشار إلى صحة الصور التي نشرتها بعض المواقع والوكالات التي تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية حول بدء عملية التخزين بسد النهضة.

وأوضح أن المفاوضات التي اختتمت بين الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر بحضور مراقبين وخبراء أفارقة تم الاتفاق خلالها على بعض النقاط، لافتا إلى أن عملية بناء وتعبئة السد تسير بشكل طبيعي.