رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

10 قتلى بأحداث العنف في «فتابرنو» بشمال دارفور

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:25 م
محمد صالح
محمد صالح
أ ش أ
طباعة
أعلنت الحكومة السودانية، أن أحداث العنف التي وقعت أول أمس في منطقة "فتابرنو" في ولاية شمال دارفور (غرب دارفور)، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين.

وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء: إن أيادي خفية لم تكن تريد للاعتصام في منطقة "نيرتيي" بمدينة "كتم" بشمال دارفور أن يستمر في السلمية، فوقعت أحداث في المدينة شهدت اعتداء على قسم للشرطة، ومع انشغال القوات النظامية بتلك الأحداث، وقع الهجوم على منطقة "فتابرنو" في المدينة وتم إحراق بعض المناطق في السوق ومنازل.

وأوضح أن مجلس الوزراء أكد حق كل مواطن في الاعتصام وضرورة تأمين كافة الاعتصامات السلمية، وأن تتوفر لها الحماية، لافتا إلى أن عدة إجراءات اتخذت بعد تلك الأحداث.

وقال صالح: "الدولة تتحمل المسئولية، وصدرت قرارات بالتحقيق في القصور وملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة، بالإضافة إلى تأمين منطقة فتابرنو".

في غضون ذلك، ناشد المفوض العام للعون الإنساني بالسودان الدكتور عباس فضل الله، وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في ولاية شمال دارفور الإسراع في توفير المساعدات الإنسانية لنازحي ومواطني منطقة "فتابرنو"، الذين تأثروا بالأحداث.

ودعا فضل الله، خلال اجتماع عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في شمال دارفور، إلى البحث في كيفية دعم القطاعات الحيوية المهمة في المنطقة، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت.

موضوعات متعلقة

«الرجل الأخضر» يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي.. والشرطة ترديه قتيلا

رئيس مصيف بلطيم يحرر محضرا ضد غريق قبل استخراج جثمانه

ابنة مكرم محمد أحمد تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها

النيابة الكويتية تحجز «ريم الشمري» للغد في الإساءة للجالية المصرية

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

إثيوبيا تنتهك القانون الدولى وتبدأ ملء سد النهضة

رئيس مصيف بلطيم يحرر محضرا ضد غريق قبل استخراج جثمانه

الحكومة: الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة المتنمر

إنفوجراف

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

أيام زمان

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

تفاصيل الحرب الكبرى بين أم كلثوم وعبد الوهاب.. «أنا مجدد والست موضة قديمة»

«وقعت القهوة على ثوبها الباريسي».. حكايات ليلى مراد مع الحسد

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية أنا وجوزى"

نجم الساعة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الأمم المتحدة: جائحة كورونا تدفع 132 مليون شخص للجوع

تكنولوجيا جديدة تعيد البصر لكبار السن

انفجار «نجمي خارق» أقوى 20 مرة من الانفجار الشمسي

أعراض نقص فيتامين B12

مقالات الرأي
ماجد حبته
سارة أم آية؟.. بايدن يعرف أكثر!
مؤمن المحمدي
التحرش
د.مينا بديع عبدالملك
عصر البركة والبساطة فى فترة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
رجل استقلال القضاء.. ورجل استغلال القضاء
المزيد

الثقافة

«الزيات» تصدر المجموعة القصصية «العالم الثالث عشر»

«كورونا والمسؤولية الاجتماعية» في محاضرة عبر يوتيوب الأعلى للثقافة

«الجسد وسياسات المقاومة في الرواية النسائية» رسالة دكتوراه بمعهد الفنون الشعبية

«صراع الملوك».. كتاب جديد لـ أحمد فرهود على منصة كتبنا