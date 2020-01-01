البحرين: 7 وفيات و602 إصابة جديدة بكورونا
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:22 م
أ ش أطباعة
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن تسجيل 7 حالات وفاة، و602 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين بنا، اليوم الأربعاء: أن العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 116 حالة، وأن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 29753 حتى الآن بعد تسجيل 654 حالة، وأن عدد الحالات القائمة بلغ 4209.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين بنا، اليوم الأربعاء: أن العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 116 حالة، وأن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 29753 حتى الآن بعد تسجيل 654 حالة، وأن عدد الحالات القائمة بلغ 4209.