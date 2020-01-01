البحرين: 7 وفيات و602 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن تسجيل 7 حالات وفاة، و602 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين بنا، اليوم الأربعاء: أن العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 116 حالة، وأن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 29753 حتى الآن بعد تسجيل 654 حالة، وأن عدد الحالات القائمة بلغ 4209.