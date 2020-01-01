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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد عكاشة: تدخل مصر في ليبيا شرعي لحماية حدودها

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:20 م
العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة
الشيماء زيدان
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قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز القومي للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إصرار تركيا على حشد الميليشيات والمرتزقة لليبيا، دفع ليبيا لقرارها بمجلس النواب الليبي بالدفاع عن أمنها بأي شكل وإن وصلت للحرب.

وأضاف "عكاشة" خلال مداخلة ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، أن الوطن الليبي معرض للضياع بصورة أو بأخرى، والتدخل المصري تدخل شرعي بهدف حماية أمنها القومي وحدودها، ولن تقف صامتة أمام هذا الأمر.

وأشار، إلى أن أهداف تركيا داخل ليبيا أصبحت واضحة للجميع، حيث إن سرقة النفط الليبي أهم الأطماع التركية على الأراضي الليبية.

وأكمل: "مصر أوضحت من خلال مناورة حسم 2020 أنها جاهزة لجميع السيناريوهات المتوقعة، وعلى أتم الجاهزية لحماية مقدراتها".

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