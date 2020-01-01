شيريهان أبوكيلة تواصل تألقها في مسلسل «الكهف»

تشارك الفنانة والإعلامية شيريهان أبوكيلة، بطولة مسلسل "الكهف" الذي تقوم فيه بدور سوسن، معبّرة عن سعادتها بالمشاركة في عمل كبير مختلف سيَكون مفاجأة للجمهور، مؤكدة أنه مكسب كبير.المسلسل إنتاج سعودي مصري، وتدور أحداثه في عوالم تحت الأرض، إذ يخوض مجموعة من الشباب مغامرات في عوالم خيالية، ويعتمد المسلسل في 70% منه على تقنية المؤثرات البصرية VFX.وقالت شيريهان: "إن التمثيل بالنسبة لي تحد كبير مع نفسي، ولِسّه عندي طاقة تمثيلية ومخزون، وبتمني الحياة ترجع والناس كلها تشتغل في الفن والميديا".وأضافت: "أحب التمثيل، لكن سيظل انتمائي ووفائي وحبي الأكبر للإعلام، فهو بالنسبالي الكيان الكبير وأحب تصنيفي كإعلامية، وأتمنى دايمًا أكون في خدمة الناس ومساعدتهم".وشاركت شيريهان، من قبل في بطولة عدد من الأعمال الدرامية المهمة من بينها شطرنج، ابن حلال، شقة فيصل، ونيللي وشيريهان، كما عملت مذيعة وقدمت برامج كثيرة على قنوات مزيكا وروتانا والنهار واليوم وغيرها.