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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد أعمال تطوير طريق الخان (صور)

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:03 م
طريق الخان
طريق الخان
أسوان_إسراء توفيق
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تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مشروع تطوير طريق الخان بالمدخل الشمالي لمدينة أسوان بطول 700 متر وبتكلفة 6 ملايين جنيه، حيث أعطى المحافظ توجيهاته لمسئولي الطرق بسرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الطريق الحيوي في وقت قياسي وخاصة أنه يربط شمال المدينة بشرقها وغربها، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بين العاملين بالمشروع من خلال ارتداء الكمامات وغيرها من الإجراءات للوقاية من عدوى فيروس كورنا المستجد.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخطة العامة لرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية خلال خطة العام المالي المنقضي والتي شهدت إعطاء الأولوية فيها للطرق التي تخدم أكبر قطاع من المواطنين وتساهم في تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة وهو الذي تواكب مع البدء في تنفيذ خطة الرصف بالعام المالي الجديد.

وذكر أن إجمالي الاعتمادات التي كانت مخصصة للخطة السابقة بلغت 73،2 مليون جنيه منها 2 مليون جنيه لمدينة أبو سمبل السياحية، و18،8 مليون جنيه لمركز ومدينة كوم أمبو، و6 ملايين جنيه لمركز ومدينة نصر النوبة، و6،4 مليون جنيه بمركز ومدينة دراو، و12 مليون جنيه لمركز ومدينة إدفو، و28 مليون جنيه لمركز ومدينة أسوان والتي شهدت الانتهاء من رصف طريق كلية التربية حتى الشادر بطول 1،5 كم، بجانب رصف طريق الصداقة الجديدة بطول 2،7 كم، ورصف طريق مطلع مدينة نصر ونجع المحطة بطول 1،1 كم، ورصف طريق مطلع المحمودية بطول 2 كم، وكذا رصف طريق مطلع الإذاعة بالشيخ هارون بطول 1،5 كم، بجانب رصف الطريق الدائري بمدينة أبو سمبل السياحية بطول 6 كم.

وأشار إلى أنه تم أيضا رصف مجموعة من الطرق بنطاق مركز ومدينة كوم أمبو منها طريق العباسية بطول 3 كم، وطريق المنشية بطول 2،5 كم، وطريق الفؤادية - السلامون بطول 2.5 كم، وبالتوازي مع ذلك تم تنفيذ أعمال رصف داخل نطاق مركز ومدينة بإدفو منها الطريق الدائري بطول 3 كم، وطريق وادي الرديسية العدوةوادي عبادي بطول 3 كم.

ولفت إلى أنه تم خلال نفس الخطة تنفيذ أعمال رصف طريق عنيبة خريت بطول 1،5 كم بمدينة ومركز نصر النوبة، بالإضافة إلى رصف طريق المنصورية بمركز دراو بتكلفة 2 كم، وتوازى مع ذلك رصف مجموعة من الطرق الداخلية بـ 11 قرية على مستوى المحافظة ضمن مبادرة "حياة كريمة".
طريق الخان
طريق الخان
طريق الخان
طريق الخان

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