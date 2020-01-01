«التأمين الصحي الشامل»: أسوان تستعد للتشغيل التجريبي للمنظومة

أعلن الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، مساعد وزيرة الصحة والسكان، استمرار أعمال التجديد والتطوير على قدم وساق بجميع المنشآت الطبية المقرر إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان، تمهيدًا للتشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة.وقال السبكي، إن التكلفة الإنشائية للمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية المقرر إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة بلغت 9 مليارات و200 مليون جنيه، فيما وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية إلى 2 مليار و500 مليون جنيه، بينما بلغت التكلفة التشغيلية 600 مليون جنيه، بإجمالي تكلفة 12 مليارا و300 مليون جنيه.وأضاف مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تم تسجيل ٤٦٩ألفا و٨٩٧ مواطنا، وفتح ١١٦ألفا و١٠٤ ملفات عائلية، حتى الآن، بمحافظة أسوان، بما يعادل (٣٠.٦٦٪) من إجمالي عدد سكان المحافظة، والتي يبلغ عدد سكانها مليون و٥٣٢ ألفا و٤٠٠ نسمة، لافتًا إلى أن إجراءات فتح الملفات لمتلقي الخدمة الطبية يجري إعدادها حاليا في صورة ورقية، تمهيدا لتسجيلها إلكترونيًا مستقبلًا في المحافظة.وتابع أن خطة تطوير المنشآت الصحية بمحافظة أسوان، تشمل تقسيم المحافظة إلى 6 إدارات صحية، وهم "أسوان، كوم إمبو، نصر النوبة، إدفو شرق، إدفو غرب، دراو"، بواقع (١١٣) مركز ووحدة صحية بالإضافة إلى (11) مستشفى، من المقرر تجهيزهم على أعلى مستوى، لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة على الوجه الأكمل.وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الدولة المصرية تضع ملف الصحة على أجندة أولوياتها، كما تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير خدمة صحية متميزة لجميع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وخاصة المحافظات البعيدة والنائية منها، إيمانًا بحق المواطن في الحصول على خدمة صحية ٱمنة ومتميزة وفق أحدث المعايير العالمية (دون تمييز)، وفقًا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم٢ لسنة ٢٠١٨.جاء ذلك عقب الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي "رئيس مجلس الوزراء"، يرافقه الدكتورة هالة زايد "وزيرة الصحة والسكان"، والدكتور أحمد السبكي "مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، وتفقد خلالها أعمال تطوير الوحدة الصحية بمنطقة الخزان غرب بمحافظة أسوان، والتي من المقرر أن تكون بين الوحدات الصحية التي يتم تطويرها حاليًا للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.يشار إلى أن أسوان هي إحدى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تضم محافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس)، إلى جانب بورسعيد والتي بدأ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بها في يوليو من العام الماضي، وجاري العمل على قدم وساق لتطبيق المنظومة في باقي المحافظات تباعًا.