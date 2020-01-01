«مقاولو التشييد» يتابع إجراءات الوقاية للعاملين بالمشروعات

قال هشام يسري، الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أنه في إطار مسئوليتنا كجهات إسناد وتنفيذ رئيسية للمشروعات القومية، وفي إطار حرصنا علي حياة العاملين وسلامتهم بالمشروعات تم وضع محددات للمحافظة علي حياة وسلامة العاملين في تنفيذ المشروعات، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في المواقع.وأوضح الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن شركات المقاولات وضعت نظاما داخل الموقع لتسجيل العمالة وخاصة العمالة اليومية، لإمكانية تتبع أي عامل مصاب ويتضمن النظام مواقع العمل، والسكن، ووسائل الانتقال للموقع وذلك لسهولة الحالة والتتبع حال وجود إصابة.وأشار " يسري" إلي أنه يتم استخدام الكاشف الحراري يوميا قبل دخول المهندسين والعمال للمواقع، توزيع كمامات ومطهرات والتأكد من ارتدائها، مؤكدا أهمية المتابعة المستمرة والتفتيش علي المواقع للتأكد علي الالتزام بالإجراءات الواجب اتخاذها وتنفيذها بواسطة الشركات المنفذة لمواقع والتنسيق مع الشركات لعمل بنظام الورديات، لتقليل التجمعات وصرف المستحقات المتأخرة لشركات وذلك لتتمكن من صرف مستحقات المهندسين والفنيين والعمالة العمالة اليومية