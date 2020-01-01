الجامعة العربية تؤكد أهمية التدابير المتخذة ضد كورونا في دولها

أكدت جامعة الدول العربية،على أهمية السياسات التي اتخذتها الدول العربية، والتدابير التي نفذتها في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وكيفية العمل عن بعد في ظل هذه الجائحة.جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية اليوم"الأربعاء"، خلال ورشة العمل العربية التي عُقدت بعنوان "سياسات الملكية الفكرية في ظل جائحة كورونا" عبر تطبيق "zoom"، مضيفة أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات والندوات التي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية منذ بداية الأزمة الحالية لجائحة فيروس كورونا المستجد.وناقشت الورشة عددا من الموضوعات الهامة منها تعزيز أنظمة وسياسات الملكية الفكرية في جائحة فيروس كورونا المستجد، وأساسيات العمل عن بعد في مجال الملكية الفكرية في ظل الجائحة، كما بحثت أيضا في تنفيذ تدابير لمساعدة مستخدمي ومالكي حقوق الملكية الفكرية في ظل الجائحة، وتأثيرها على مجتمع الملكية الفكرية بالدول العربية.