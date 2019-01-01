«المركزي»:ارتفاع الودائع بالبنوك إلى 4.5 تريليون جنيه

كشف البنك المركزي عن استمرار ارتفاع الودائع بالبنوك لتصل إلى 4.5 تريليون بنهاية شهر أبريل 2020 مقابل 4.1 تريليون جنيه في سبتمبر 2019.و بلغ إجمالي الودائع الحكومية من إجمالي الودائع لدى البنوك 726.3 مليار جنيه، والودائع غير الحكومية 3.7 تريليون جنيه، منها 3.1 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و649 مليار جنيه بالعملات الاجنبية،وسجل إجمالي ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية 2.6 تريليون جنيه، وبالعملة الأجنبية ما يعادل 442 مليار جنيه.