المؤتمر: قوات أردوغان تتساقط في ليبيا

قال حسام مرسي، عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يقوم بأخذ قرارات خاطئة، مؤكدا أن اقتراب القوات التركية والميليشيات المسلحة الموالية لتركيا من مدينتي سرت والجفرة خط أحمر لمصر.وتابع "مرسي"، في بيان له اليوم، أن اقتراب هذه الجماعات من المرتزقة من مدينتي سرت والجفرة، يعرض الأبرياء من الشعب الليبي إلى الخطر ويهدد الأمن القومي لمصر وليبيا.وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، أن الأمن القومي الليبي خط أحمر للأمن القومي المصرية، لافتا إلى أن القوات التركية تتساقط يوميًا في ليبيا، بالإضافة إلى الخسائر المادية والعسكرية الضخمة التى يتعرضون لها من القوات الليبية الوطنية.