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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: حصلنا على مكاسب وقرارات عديدة فى زيارة رئيس الوزراء

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:46 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على تخصيص 250 مليون جنيه لدعم أعمال المرحلة الثانية من إحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، والتى ستشمل مشروعات لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب في مناطق الشيخ هارون ومطلع الإذاعة إلى جانب مناطق وسط المدينة والزيداب والسيل الريفى وكورنيش النيل، بالإضافة إلى تحسين الصرف الصحى بمناطق الكورنيش والجزيرة وسوق الحارث، والناصرية والسيل وذلك عقب إنتهاء أعمال المرحلة الأولى بطريق السادات.

وأشار إلى أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى شهدت صدور العديد من القرارات والمكاسب الأخرى استجابة للمطالب الجماهيرية التى تم عرضها أثناء الزيارة من أبرزها وعد بإضافة متحف النوبة على الخريطة السياحية اعتبارًا من أول سبتمبر بداية الموسم السياحي، وكذلك تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإلغاء تواجد الحواجز الخرسانية أمام جميع الجهات الحكومية وإعطاء تمام الانتهاء خلال أسبوع والعرض عليه شخصيًا.

وكشف اللواء أشرف عطية عن أن رئيس الوزراء أشاد بالتطوير الحالى وحجم الإنجاز والفكر الراقى فى التطوير بالإشتراك مع وزارة السياحة والآثار، وكذلك حجم الاستثمارات المخصصة من جهاز الخدمة الوطنية البالغة 50 مليار جنيه قابلة للزيادة بمشروعات مستقبلية بمختلف أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتنفيذ التحول الرقمى، معربًا عن تقديره لدور المحافظة لمتابعة جميع أعمال الوزارات النقل فيما يخص ازدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان القاهرة فى نطاق المحافظة، وأيضًا معدلات التنفيذ للمحاور والكبارى العملاقة مثل كلابشة وبديل خزان أسوان الحر ودراو، فضلًا عن الإسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير 113 وحدة صحية و11 مستشفى لتدشين منظومة التأمين الصحى الشامل بتكلفة تصل لأكثر من 2 مليار جنيه، وبالتوازى مع ذلك تم تخصيص 4 مليار جنيه للتجهيزات والمستلزمات الطبية.

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