الملكة إليزابيث تمنح لقب «فارس» لجندى جمع تبرعات لدعم الصحة

أعلن قصر باكنجهام، اليوم الأربعاء، أن الملكة إليزابيث الثانية تعتزم منح لقب "فارس" لعسكري سابق يبلغ من العمر 100 عام، بعدما قام بجمع ملايين الجنيهات لمساعدة "هيئة الخدمات الصحية.وستقوم الملكة بتكريم العسكري السابق توم مور، المعروف بـ"كابتن توم"، في مراسم تقام بعد غد الجمعة.وقال القصر: إن "جلالة الملكة ستمنح لقب فارس للكابتن السير توماس مور".ومن المقرر أن تقام المراسم في قلعة وندسور، حيث تقيم الملكة 94 عاما منذ أبريل على خلفية تفشي فيروس كورونا.وقال مور في رسالة عبر حساب عائلته على تويتر: "لم أكن أتصور أبدا أن يحدث هذا لي، وإنه لشرف كبير وأتطلع بشدة لمقابلة جلالة الملكة".وتبرع مئات الآلاف من الأشخاص لصندوق مور "جست جيفينج" لصالح المؤسسات الخيرية التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية الخيرية.