نائب تركي: البطالة أصبحت زلزالا يهدد البلاد

قال نائب حزب الشعب الجمهوري التركي، تشاتين عثمان بوداك، الأربعاء، إن أزمة البطالة المتفاقمة لا بد أن تكون الموضوعَ الرئيسي الذي يجب أن يشغل الرأي العام التركي، مشيرًا إلى أن العامين السابقين فقط شهدا انضمام 3 ملايين و500 ألف شخص لصفوف العاطلين عن العمل، وفقا لصحيفة زمان التركية.واستعرض النائب المعارض، تقريرًا يلقي الضوء على آخر إحصائيات البطالة التي تشهد قفزات كبيرة في الآونة الأخيرة في تركيا، محذرًا من أن معدلات البطالة وصلت إلى مستوى يهدد بحدوث كوارث اجتماعية واقتصادية.وأضاف بوداك: "إن البطالة تواصل الحفاظ على مكانتها كواحدة من أكبر المشكلات التي تواجهها تركيا، معدلات البطالة وصلت إلى مستوى يهدد بحدوث كوارث اجتماعية واقتصادية".وتابع: "جميع الأرقام تشير إلى أن التراجع الكبير في معدلات التوظيف لفترة طويلة تحولت إلى زلزال، تركيا تعاني من تراجع خطير في معدلات التوظيف في السنوات الأخيرة، فقد خسر 3 ملايين و500 ألف شخص أعمالهم ووظائفهم في العاملين الأخيرين، في ظل النظام الرئاسي، لقد أصبح مئات الآلاف من الأشخاص عاطلين عن العمل في قطاعات الزراعة والصناعة والإنشاءات والخدمات، لا يوجد قطاع لم يشهد فقدًا في الوظائف".