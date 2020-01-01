كيف ارتفعت السيولة المحلية 12.7% خلال 10 شهور؟

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع السيولة المحلية بمقدار 489.4 مليار جنيه بمعدل 12.7% خلال الفترة يوليو أبريل من العام المالي 20192020 لتصل إلى 4.3 تريليون جنيه بنهاية أبريل.وأرجع البنك المركزي الزيادة في السيولة المحلية إلى ارتفاع صافي الاصول المحلية وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث ارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 748 مليار جنيه بمعدل 21% خلال الفترة يوليو أبريل من العام المالي 20192020، وجاء الارتفاع نتيجة زيادة الائتمان المحلي بمقدار 820.9 مليار جنيه بمعدل 21.6% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بمقدار 72.9 مليار جنيه بمعدل 29.9%.وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي محصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 651 مليار جنيه، والمطلوب من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 87.8 مليار جنيه ومن القطاع العائلي بمقدار 85.6 مليار جنيه، وحد من ذلك انخفاض المطلوبات من قطاع الاعمال العام بقيمة 3.5 مليار جنيه.فيما تراجع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 258.6 مليار جنيه بمعدل 86.2 % خلال الفترة يوليو أبريل 20192020.