مقتل عدد من عناصر الحوثيين في الضالع

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، اليوم الأربعاء، بنيران لجيش اليمني، في محافظة الضالع، الواقعة جنوب البلاد.وذكر الجيش اليمني أن قوات الجيش شنت هجوما على مواقع المليشيا الحوثية، في تبتي "الهواء "و"البطحاء"، ومنطقة "قرن الليث"، شمال غرب مدينة قعطبة.وأشار الموقع إلى أنه بالتزامن مع ذلك استهدفت مدفعية الجيش تعزيزات المليشيا الحوثية القادمة إلى منطقة المواجهات ودمرتها مما أسفر سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير عربات تابعة لها.