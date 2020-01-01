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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مدبولي» يكلف بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لمصابي «حريق المازوت»

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:39 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية على أجندة الحكومة.

وفي مستهل الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لمصابي الحريق الذي نشب، أمس، على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، كما طالب ببحث التعويضات للخسائر التي وقعت لعدد من السيارات في هذا الحادث.

وفي الوقت نفسه، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للوزارات المعنية التي سارعت من أجل السيطرة على الحادث، فور وقوعه، والتعامل مع تداعياته، وهي وزارات الدفاع، والداخلية، والبترول والثروة المعدنية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، وكذا محافظة القاهرة، مشيرًا إلى أن المسئولين كانوا في موقع الحادث عقب وقوعه مباشرة، وتضافرت جهودهم لاحتوائه في أسرع وقت ممكن، وهو ما أسهم في تجنيب المنطقة مضاعفات خطيرة، لافتا كذلك إلى أن النيابة العامة تجري حاليا تحقيقاتها؛ لكشف ملابسات هذا الحادث، والوقوف على أسبابه، إضافة إلى اللجان الفنية التي كلّف بتشكيلها وزير البترول.

من جانبه، عرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، رؤية مبدئية لأسباب وقوع حادث الحريق، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل الفوري معه، كما استعرض السيد محمود توفيق، وزير الداخلية، الجهود التي تم بذلها من جانب مسئولي الدفاع المدني لإطفاء الحريق، موجهًا الشكر لكل الجهات المعنية التي تم التنسيق معها للإسراع في السيطرة على هذا الحادث.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم الرعاية الطبية للمصابين جراء الحادث، مشيرة في هذا السياق إلى أن 11 مصابًا خرجوا من المستشفيات، كما أنه يتم حاليا تقديم الرعاية اللازمة للمصابين المتبقين.

من ناحيتها، استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الإجراءات الخاصة بالتعويضات اللازمة في هذه الحالات؛ سواء للمصابين أو بشأن التلفيات التي خلفها الحادث.

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