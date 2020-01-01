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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تهنئة عيد الأضحى المبارك ٢٠٢٠ في مصر

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:52 م
تهنئة عيد الأضحى
تهنئة عيد الأضحى
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يبحث الكثير من المسلمين عن أجمل تهنئة عيد الأضحى المبارك ٢٠٢٠ في مصر لإرسالها للأصدقاء والعائلة والأحباء بعد أن امتنع العالم من التجمعات في صلاة العيد وأيضا في الأماكن العامة والمنازل ويرجع كل ذلك إلى انتشار وباء فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم في يوما وليلة.

ويعتاد المسلمون تحية بعضهم البعض فور انتهائهم من أداء صلاة العيد، حيث يقوم كل مسلم بمصافحة المسلم قائلًا "تقبل الله منا ومنك" و"كل عام وأنتم بخير"، وقال جبير بن نفير: كان أصحاب رسول الله إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك عيد الأضحى.

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يشار إلى أن عيد الأضحى يأتي في اليوم العاشر من ذي الحجة الموافق 30 يوليو الجاري، وسمي الأضحى نسبة لقصة «إبراهيم عليه السلام» عندما رأى رؤيا أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه وابنه للرؤيا، أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه، لذلك يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام (خروف، أو بقرة، أو جمل) وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم، ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى.

تهنئة عيد الأضحى المبارك ٢٠٢٠ في مصر


وتنشر «الدستور» باقة من أجمل تهاني عيد الأضحى المبارك ٢٠٢٠:

العيد علينا هل، وبأحلي فرحة طل، ويارب تسعد الكل
كل عام وأنت بخير يا عزيزي، يا وجه الخير
أحلي مافي العيد ثلاثة: كثرة الخيرات، وتبادل الزيارات، وقاريء هذه العبارات
أنا وقلبي نهنيك بالعيد ياللي شوفتك عيدي
كل عام وأنت بخير، وأسأل لله أن يتقبل طاعتك، وصيامك وقيامك، وأن يجعل العيدك كلها فرح وسرور
كل عام وأنتَ بألف خير وصحة وسلامة وعافية، وعساك من عواده
كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات اثقل
كلّ عام وهمتك للجنة تكبر أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه اهنيك بمقدم العيد وأيامه.

تهنئة عيد الأضحى المبارك ٢٠٢٠ في مصر


لكم مِني أطيب التحيات وأصدق الدَعوات من الرحاب الطاهرة
قبل الناس والأجناس وقبل عرفة ما تنداس أهنيك بالعيد يا جواهر والماس
هلّت الأعياد وبينهم أفضل عيد أضحى مُبارك عليكم بارك الله لكم في أعمالكم وأعماركم واعادكم على امثاله
يا رسالة الشوق أوصليه، وسلّمي على الغالي وقبلّيه، وباليوم المُبارك هنيئة
بكل زخة مَطر وبعدد من حج واعتمر أهنيك بعيد الأضحى يانظر

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