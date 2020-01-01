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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

المصرية للاتصالات.. فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2020.. الاستعلام وطرق السداد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:23 م
المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات
رغدة محمد
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على مدار الأيام الماضية بدأ المواطنون المصريون في الاستعلام عن فاتورة الأرضي شهر يوليو 2020 وطرق السداد إلكترونيا وكل ذلك عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات WE  وازدادت الزيارات على الموقع الرسمي المصرية للاتصالات te.eg.

فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو يتم سدادها بدءا من 15/7 ولمدة شهر حتى 14 /8 ثم يتم تحويل الخط استقبال فقط ولمدة شهر حتى 14/9 ثم من يوم 15/9 يتم تحميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط إرسال واستقبال.

موقع المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة الأرضي يوليو 2020

ويقدم "الدستور" للمواطنون الذين يبحثون عن موقع المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2020 رابط الموقع  te.eg اضغط هنــــــــا


خطوات الاستعلام عن فاتورة الأرضي شهر يوليو 2020

ادخل كود المنطقة

قم بإدخال الرقم الأرضي الخاص بالمستخدم والمسجل باسمه الهاتف المكون من 8 أرقام

ستظهر جدول يحتوي على المبلغ المطلوب تسديد للشركة المصرية للاتصالات وفاتورة الأرضي شهر يوليو 2020

عند الرغبة في السداد يتم الضغط على خانة اختر للسداد ثم اختيار كلمة ادفع التي تكون موجودة في أعلى الشاشة.


الخط الساخن للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات we فاتورة التليفون الأرضى شهر يوليو 2020، ووفرت العديد من القنوات للاستعلام عن الفاتورة الربع سنوية، حيث يمكن للعميل الاستعلام عن قيمة الفاتورة وتفاصيلها عبر الخط الساخن 111، أو من خلال صفحة الشركة على الانترنت.

طرق سداد فاتورة الأرضي

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات WE عدد من المنافذ الخدمية ليتم الدفع من عملاؤها فاتورة التليفون الأرضى، وذلك عبر أى منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالاتWE  والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ التحصيل التابعة لـ "فورى Fawry"، و"خدماتى 5admaty"، و"بي Bee"، والبريد المصرى، ومصارى Masary، وأمان، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.

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