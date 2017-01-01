مجدى حافظ: مجلس الشيوخ استحقاق انتخابى يرسخ دعائم الدولة

قال مجدى حافظ، المحامى بالنقض والإدارية العليا ونقيب محامي جنوب القليوبية، إن مجلس الشيوخ استحقاق انتخابى جديد يرسخ دعائم دولة جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن طريقة الانتخاب هذه المرة جديدة يترتب عليها أن أصحاب الوجاهة الاجتماعية يتراجعون فى المنافسة.وأضاف مجدى حافظ، خلال لقائه ببرنامج صباح الورد، المذاع على فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن أصحاب المال السياسى والطلبات الخاصة يتراجعون أيضًا، إذا نحن مقدمون على تجربة حقيقة يراد منها توطين مجلس النواب القادم.وأشار إلى أن المترشح لمجلس الشيوخ عليه أن يعي ويفهم حجم المسئولية الملقاة على عاتقه، لأنها جاءت بعد تعديل الدستور فى عام 2019، ثم بقرار رئيس الجمهورية بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.وأكد المحامى بالنقض والإدارية العليا ونقيب محامين جنوب القليوبية، أن لا توجد عصبية قبلية أو عائلية أو أى نوع من التوريث فى انتخابات مجلس الشيوخ.