ياسمين الخطيب في أول يوم بروفات فيلمها الجديد (صور)

حضرت الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب، أول يوم بروفات فيلمها الجديد والذي لم يحدد اسمه حتي الآن؛ وهو العمل الثاني لها بعد الانتهاء من تصوير فيلم ٢ طلعت حرب من إخراج المخرج الكبير مجدى أحمد علي.حضرت ياسمين إلى مقر الشركة المنتجة وجلست مع كل من المنتج السينمائي رائد ترك والكاتب والسيناريست معتز فتيحة، حريصين على شرح كافة تفاصيل الدور الذي ستظهر به ياسمين الخطيب؛ فيما حرص الكاتب معتز فتيحة على شرح كل جوانب الشخصية التي ستظهر بها.وقالت ياسمين الخطيب في تصريحات من مكتب الشركة الاعلامي إنها سعيدة جدا بالتجربة وبثقة المنتج رائد ترك فيها، حين رفضت الكشف عن أي تفاصيل متعلقة بالفيلم، مؤكدة أن هذا الأمر سابق لأوانه وأن كل ما تقوم به حاليا هو الاستعداد لتقديم الشخصية التي ستظهر بها في أفضل صورة ممكنة.وأضافت أنها متحمسة تماما لتجربة التمثيل خاصة أن السيناريو غير تقليدي والدور الذي ستظهر به مميز وله طابع خاص وفريد؛ مؤكدة أن تعاقدها مع المنتج رائد ترك لا يقتصر على فيلم سينمائي فقط بل هناك برنامج تليفزيوني هام سيتم التجهيز له عقب الانتهاء من الفيلم، إضافة إلى عدد من المشاريع التي سيتم الكشف عنها خلال الفترة القادمة.