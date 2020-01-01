مقتل مسئول العبرة لتنظيم داعش الإرهابى فى العراق

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، عن مقتل مسئول العبرة لتنظيم داعش في محافظة ديالي.وقال قائد قاطع عمليات ديالى ب‍الحشد الشعبي طالب الموسوي، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم الأربعاء: إنه تم قتل مسئول العبرة لتنظيم داعش الإرهابي المدعو محمود قرداش البياتي من سكنة ناحية المنصورية وإصابة داعشي آخر بعد أن لاذ بالفرار.وأضاف، أن عملية البحث مستمرة في مناطق سنسل التابعة لقضاء المقدادية لملاحقة الإرهابيين.