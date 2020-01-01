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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط شاب قتل صديقه بعد اكتشاف علاقته غير الشرعية بابنة خالته

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:41 م
حبس
حبس
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، من كشف لغز العثور على جثة شاب مصابًا بطلق ناري على طريق "المنصورة - السنبلاوين".

وتبين من التحريات أنه من قرية "البقلية" التابعة للمركز، وأن وراء الواقعة صديقه الذي قرر التخلص منه بعد اكتشاف وجود علاقة غير شرعية مع ابنة خالته.

وكان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من العميد طارق عبدالهادى، مأمور مركز شرطة المنصورة، يفيد بورود بلاغ أهالى قرية "البقلية" بعثورهم على جثة الشاب على الطريق.

وبانتقال ضباط مباحث المركز بقيادة الرائد أحمد توفيق، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، بالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "تامر.أ. ال"، 35 سنة، عامل يومية، مصابًا بطلقات خرطوش.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى على ذمة تصرفات النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة كلفت البحث الجنائي لمباشرة التحريات حول الواقعة كشف ملابساتها، كما أمرت بانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وصرحت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه عقب التشريح.

ووجه اللواء السيد سلطان، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب يدعى "أمير خ"، 31 سنة، ومقيم السنبلاوين، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف في بارتكابه الواقعة.

وأوضح أنه قرر الانتقام من صديقه بعد اكتشافه وجود علاقة بينه وبين ابنة خالته وخلافات سابقة بينهما على كمية من نبات البانجو المخدر.

وذكر أنه تربص به وغافله بإطلاق أعيرة نارية أودت بحياته فى الحال، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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