3 أسماء لحزب الإصلاح والتنمية في القائمة الوطنية لـ«الشيوخ»

قال أسامة بديع، أمين شباب حزب الإصلاح والتنمية، إن الحزب وافق على المشاركة بالقائمة الوطنية لائتلاف دعم مصر بانتخابات مجلس الشيوخ، بعدد ٣ مقاعد وهم الدكتورة سلوى الحداد والدكتور عبدالخالق عياد رئيس هيئة البترول الأسبق وسامح السادات.وأشار القيادي بحزب الإصلاح والتنمية خلال مشاركته في اجتماع ائتلاف دعم مصر، اليوم، أن أسماء الاحتياطي هم الدكتور حافظ فاروق عضو والدكتورة نبيلة محمد أبو حلاوة، وريهام الشبراوي، ومحمد سيف، مؤكدا أن الحزب يسعى للتوافق مع الأحزاب المشاركة حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة من أجل استقرار مؤسسات الدولة.