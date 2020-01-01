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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية في جولة بالمنشآت الصناعية بالمنطقة الحرة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:33 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
هبه عويضه
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أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة مكبرة على عدد من المنشآت الصناعية بالمنطقة الحرة الخاصة ومجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم، للوقوف على سير الأعمال وبحث كافة المشاكل التي قد تواجه المستثمرين، والاطمئنان على وضع العمالة بالمصانع.

يأتي ذلك فى إطار خطة الدولة للفتح التدريجي مع أخذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدفع عجلة التنمية للاستثمارات.

وأكد الشريف خلال الجولة، أن المحافظة حريصة علي توفير جميع احتياجات المستثمرين، وذلك لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، بالإضافة إلي تشجيع صغار المستثمرين من الشباب السكندري.

كما أكد أن التنمية الصناعية والاستثمارية بالإسكندرية تضيف لها الكثير من التقدم والموارد المالية، وأننا جميعا حرصين علي تحقيق استراتيجية النهوض بخطط التنمية الصناعية.
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف

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