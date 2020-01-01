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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في باكستان إلى 255 ألفا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:30 م
كورونا في باكستان
كورونا في باكستان
وكالات
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ذكرت صحيفة "نيشن" الباكستانية اليوم الأربعاء أنه طبقا لأحدث الإحصائيات، تم تسجيل 2165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 255 ألفا و768 حالة.

وتوفي 67 مريضا بسبب الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 5386 حالة وتم إجراء 21 ألف و749 اختبارا لفيروس كورونا خلال تلك الفترة، وتعافى 172 ألفا و810 من المرضى حتى الآن بسبب الفيروس في مختلف أنحاء البلاد.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الأربعاء أنه تم إعادة فتح حدودها الشرقية لتسهيل الصادرات من جارتها أفغانستان إلى الهند، وفقا لما ينص عليه اتفاق بشأن النقل التجاري.

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