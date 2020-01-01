«الطريقة التجانية» تناشد مريديها الالتزام بالوقاية من كورونا

وجه الشيخ على بلعربي، الخليفة العام للطريقة التجانية بالعالم، نداء إلى كافة مريدي وأتباع الطريقة حول العالم من أجل الالتزام بالتدابير الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.وقال بيان عاجل، صادر من الخلافة العامة للطريقة التجانية بالجزائر، إنه في إطار جلسات التشاور الدورية التي يقوم بها الخليفة العام للطريقة التجانية، قام علي بلعرابي بزيارة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد يوسف بلمهدي، بمقر الوزارة وذلك في إطار الإجتماع التنسيقي المنعقد حول جائحة فيروس كورونا المستجد وما يترتب عليه من قرارات، وعملا على الوقاية من هذا الداء الذي أدى إلى عدة إجراءات احترازية.وأوضح البيان، أنه في هذا الشأن فإن الخليفة العام للطريقة التجانية يدعو كافة المنتسبين إلى هذا المنهج والسلوك بأخذ كل الاحتياطات اللازمة ملتمسا منهم أن يأخذوا كل الإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها لحفظ النفس وصيانتها قال تعالى {وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} صدق الله العظيم.وأكد على أن معنى حفظ النفس أنك تصون النفس من كل مكروه، فالحفظ والصيانة يؤديان نفس المقصد، ونحن نستقبل على الخصوص بعد أيام قليلة عيد الأضحى المبارك، في ظل تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا المستجد جعل الله هذا العيد فرحة بانتصار الإرادة الخيرة على هذا الداء وانتهاء هذه الأزمة.