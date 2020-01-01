126 إصابة جديدة بكورونا فى السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الأربعاء، تسجيل 126 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء 804 فحوصات خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس منذ مارس الماضي الى 8369 مصابًا.وأكد بيان لوزارة الصحة بثته الاذاعة السنغالية، أن 25 مصابًا تعافوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين الذين تعافوا من الفيروس إلى 5605 مصابين.ووصل عدد الوفيات لـ 153 شخصًا، ويواصل 2610 مصابين علاجهم في المستشفيات.