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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مصنع مخالف لمنتجات الألبان والجبن في المنوفية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:26 م
مصنع لمنتجات الألبان
مصنع لمنتجات الألبان
ولاء القاضى
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صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن ضبط مصنع لمنتجات الألبان والجبن مقام بالمخالفة على أرض زراعية بناحية قرية شبرا بخوم مركز قويسنا ويدار دون ترخيص، حيث تم استصدار قرار غلق إداري للمصنع المخالف وفصل التيار الكهربائي عن المصنع.

وأكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للإجراءات الصحية والقانونية الواجب اتباعها حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

وفي سياق آخر وبناءً على تعليمات محافظ المنوفية بإزالة كافة الإشغالات على الطرق العامة لتحقيق سيولة مرورية والقضاء على التكدس المروري بشوارع المدينة الرئيسية، فقد شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء حملات مكبرة لإزالة كافة التعديات والإشغالات على الطرق العامة، والتي أسفرت عن مصادرة عدد 14 حالة إشغال طريق بشارع بورسعيد وإزالة عدد 5 حالات تعد على الشارع العام بطريق جسر المشروع.

كما شدد محافظ المنوفية على المتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على تنفيذ كافة المشروعات بنطاق المحافظة وبالأخص أعمال رصف الطرق ورفع كفاءتها.
مصنع لمنتجات الألبان
مصنع لمنتجات الألبان

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