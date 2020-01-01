المشدد 15 سنة لـ3 متهمين بقتل عامل رفض بيع المخدرات أمام منزله

قضت الدائرة الثانية جنايات عين شمس، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 15 سنة لـ 3 متهمين بقتل عامل اعترض على بيع المتهمين المخدرات أمام منزله.صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي عبدالفتاح لبنة رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين فوزى أحمد السيد وهشام الشريف.وشهدت الجلسة حضور يسرية عبد الوهاب، المحامية وكيلة المجني عليه، التي طلبت توقيع أقصي العقوبة علي جميع المتهمين طبقا لقرار الإحالة، كما طلبت تطبقا القصاص العادل في حق المتهمين.كانت نيابة شرق القاهرة قررت إحالة المتهمين وهم: سيد عبد العاطي، وشهرته "عربي" ونجليه عمرو وعمر، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات، في اتهامهم بقتل أحمد عرابي محمود عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وتبين من التحريات، اعتراض المجني عليه على بيعهم المخدرات أمام منزله.وتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة ووجود متوفى بأحد الشوارع بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتم العثور على جثة شاب، وبه آثار ضرب وكدمات شديدة.