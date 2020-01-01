87 وفاة و2110 إصابات جديدة بكورونا فى العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2110 إصابات جديدة لفيروس كورونا المستجد في العراق و87 حالة وفاة.وقالت الوزارة، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، إنه تم فحص 15 ألفًا و185 نموذجًا في كل المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلى للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 728 ألفًا و737"، لافتة إلى تسجيل 1839 حالة شفاء.وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 52 ألفًا و621 حالة، وإجمالى عدد حالات الإصابة 83 ألفًا و867 حالة، وعدد الحالات التي تتلقى العلاج 27 ألفًا و814 حالة والراقدين في العناية المركزة 374 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 3432 حالة.