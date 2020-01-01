«كورونا والمسؤولية الاجتماعية» في محاضرة عبر يوتيوب الأعلى للثقافة

تقدم الدكتورة إجلال حلمي، عضو لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء، محاضرة بعنوان "فيروس كورونا المستجد والمسئولية الاجتماعية للدولة والأسرة"، على أن يتم بثها عبر قناة أمانة المؤتمرات التابعة للمجلس الأعلى للثقافة.يصاحب المحاضرة ترجمة بلغة الإشارة؛ وذلك في إطار توجيه وزيرة الثقافة بتسهيل تقديم الخدمة الثقافية لذوي الهمم من ضعاف السمع، ويقوم بأعمال ترجمة الإشارة رجب جمال.وتأتي المحاضرة في إطار مبادرة "الثقافة بين ايديك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم - وزيرة الثقافة، وضمن الفعاليات الثقافية التي تعرض أونلاين تحت عنوان (ثقافة أونلاين) والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي.