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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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ريهام حجاج تهاجم رواد السوشيال ميديا بسبب ويل سميث

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:21 م
الفنانة ريهام حجاج
الفنانة ريهام حجاج
هدير شعراوي
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هاجمت الفنانة ريهام حجاج رواد السوشيال ميديا، بسبب تفاعلهم مع أزمة النجم العالمي ويل سميث، والدخول على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وعلقت ريهام حجاج عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" إحنا الشعب الوحيد في العالم اللي دخل علي صور will smith وشتمه أقذر الشتايم هو ومراته وعيلته".

وأضافت: "بغض النظر عن إيه اللي اتكتب إحنا الشعب الوحيد اللي دخل يكتب تعليقات في العموم.. مافيش بجد أى شعب تاني لا صيني ولا هندي ولا حتى في الشعوب العربية".

وتابعت: "دا إن دل علي شىء فيدل على الآتى: (مش الكل طبعًا عشان في ناس محترمة بس أغلبية اللي بيستخدم السوشال ميديا للأسف).. أولًا إننا أكتر ناس شتامين ونمامين ومتنمرين مع إننا مفروض متدينين معرفش إزاي".

واختتمت ريهام حجاج قائلة: "يعني مش بس مش قادرين نحترم اختلاف بعض.. لأ مش عارفين نحترم اختلاف الثقافات الأخرى إحنا عدينا البراميل بلا رجعة".
الفنانة ريهام حجاج
الفنانة ريهام حجاج

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