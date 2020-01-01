وكيل تعليم الغربية يتفقد مدارس طنطا استعدادًا لانتخابات الشيوخ

زار المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأربعاء، مدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسي التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، لبيان استعدادات المدرسة كمقر لعقد الانتخابات القادمة لمجلس الشيوخ، وذلك تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار الاستعدادات العامة والتجهيزات لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ القادمة.من ناحية أخرى، أكد وكيل الوزارة، على جميع مديري عموم الإدارات بضرورة المتابعة المستمرة لبيان الاستعداد التام وجاهزية جميع اللجان بالمدارس، والتأمين الكامل لجميع المدارس، استعدادًا لعقد الانتخابات في أغسطس القادم.رافق وكيل الوزارة خلال المتابعة، مدير الأزمات بالمديرية، وعددًا من قيادات المديرية.