مصاب بكورونا يشارك فى مظاهرة بها 10 آلاف إسرائيلى

أكدت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي أن أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي تم تشخصيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كان مشاركًا في التظاهرة الكبيرة التي نُظمت منذ أربعة أيام في ميدان رابين، وشارك فيها 10 آلاف إسرائيلي.ونظم نحو عشرة آلاف مستوطن إسرائيلى تظاهرة داخل ميدان رابين وسط عاصمة الاحتلال تل أبيب، بسبب فساد حكومتهم في ملف فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عليه من انهيار اقتصادى.في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة، خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 42813 حالة، و375 حالة وفاة.