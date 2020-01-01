مصر للطيران تسير 14 رحلة دولية اليوم

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، جدول تسيير رحلاتها الدولية، اليوم الأربعاء، والذي شمل ١٤ وجهة دولية بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.وأوضحت مصر للطيران، أن الرحلات ستكون إلى وجهات مصر للطيران المتوقعة اليوم الأربعاء ١٤ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أمستردام - باريس- روما- ميلانو - لندن- جوبا - عمّان- نيويورك - الشارقة - تونس ورحلتين جويتين إلى دبي وأبو ظبي، بخلاف الرحلات الداخلية والشحن الجوي.كما أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، استئناف رحلاتها الجوية من القاهرة إلى كل من الخرطوم واسطنبول ونيروبي وأنجمينا، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية إلى العديد من المدن حول العالم، بعد قرار فتح الطيران من وإلى المطارات المصرية في أول يوليو الجاري.وأكدت الشركة الوطنية أنه يمكن للعملاء معرفة الضوابط التي تحددها كل دولة للسفر إليها وإجراءات السلامة والوقاية الواجب اتباعها أثناء السفر على متن رحلات مصر للطيران، وكذلك أي تغييرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لتغير متطلبات السفر وحجز وإصدار تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 أو عبر مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.