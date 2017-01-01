الأمم المتحدة: جائحة كورونا تدفع 132 مليون شخص للجوع

ذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن جائحة كورونا تدفع 132 مليون شخص إضافي إلى المعاناة من الجوع.وأوضح البرنامج، أن تقريرا حديثا صادرا عن الأمم المتحدة، بأن عدد من عانى الجوع خلال عام 2019 بلغ 690 مليون شخص، وهذا العدد قد يزيد بمقدار 132 مليون شخص إضافي خلال العام الجاري.واحتلت آسيا موطن أكبر عدد من ناقصي التغذية (381 مليون شخص)، تليها أفريقيا (250 مليون شخص)، ثم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (48 مليون شخص).وأظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 13.3 مليون حالة حتى صباح اليوم الأربعاء.وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي الإصابات تجاوز 13 مليونا و323 ألف حالة.كما أظهرت أن عدد المتعافين يقترب من 7.4 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 578 ألفا.