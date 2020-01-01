نقلت وكالة رويترز للأنباء، في نبأ عاجل لها، اليوم الأربعاء، عن مصادر إيرانية عن اندلاع حريق في ميناء بوشهر جنوب إيران واشتعال النيران في ثلاث سفن على الأقل.وشهدت إيران منذ أواخر يونيوسلسلة انفجارات في محيط منشآت حساسة منها منشآت عسكرية ونووية وصناعية.وكان مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي قد أفادوا يوم الجمعة 10 يوليو سماع انفجارات مدوية في مدينتي قرمداره وقدس، أحدها تسبب في إنقطاع التيار الكهربائي، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية في إيران.