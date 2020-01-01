إيساف يطرح «كل سنة وأنت طيب» على مزيكا.. (فيديو)

طرح المطرب إيساف، اليوم، أحدث فيديو كليب، وهو بعنوان "كل سنة وأنت طيب" ويعرض الآن على مزيكا يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.الأغنية من كلمات طاطا النوبي، وألحان وتوزيع محمد حريقة، ومن إخراج محمد أنيس، ويعرض الكليب على قناة مزيكا الفضائية؛ يقول مطلع أغنية "كل سنة وانت طيب":ياللي فاكره قلبي طيبكل سنة وأنت طيبجمالك حبيبتى بشوفه بدوخوبتعب حبيبتى لأنك صاروخورغم أني دايما بقابل بناتبس انتي عملتي في قلبي شروخ