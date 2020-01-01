إيساف يطرح «كل سنة وأنت طيب» على مزيكا.. (فيديو)
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:14 م
حسين الجنديطباعة
طرح المطرب إيساف، اليوم، أحدث فيديو كليب، وهو بعنوان "كل سنة وأنت طيب" ويعرض الآن على مزيكا يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.
الأغنية من كلمات طاطا النوبي، وألحان وتوزيع محمد حريقة، ومن إخراج محمد أنيس، ويعرض الكليب على قناة مزيكا الفضائية؛ يقول مطلع أغنية "كل سنة وانت طيب":
ياللي فاكره قلبي طيب
كل سنة وأنت طيب
جمالك حبيبتى بشوفه بدوخ
وبتعب حبيبتى لأنك صاروخ
ورغم أني دايما بقابل بنات
بس انتي عملتي في قلبي شروخ
الأغنية من كلمات طاطا النوبي، وألحان وتوزيع محمد حريقة، ومن إخراج محمد أنيس، ويعرض الكليب على قناة مزيكا الفضائية؛ يقول مطلع أغنية "كل سنة وانت طيب":
ياللي فاكره قلبي طيب
كل سنة وأنت طيب
جمالك حبيبتى بشوفه بدوخ
وبتعب حبيبتى لأنك صاروخ
ورغم أني دايما بقابل بنات
بس انتي عملتي في قلبي شروخ
المطرب إيساف
المطرب إيساف
المطرب إيساف
المطرب إيساف