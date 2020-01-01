أول صورة للبانر الدعائي لقائمة «من أجل مصر» لانتخابات الشيوخ

حصلت «الدستور» على أول صورة للملصق الدعائي الخاص بقائمة «من أجل مصر» التي يقودها حزب «مستقبل وطن» وتضم 11 حزبًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ.وجاءت الأحزاب المشاركة في القائمة كالتالي: مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة الوطن، الوفد، المصري الديمقراطي، الإصلاح والتنمية، مصر الحديثة، التجمع، المؤتمر، الحرية، والحركة الوطنية.