703 إصابات جديدة بكورونا فى الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا و736 شفاء و3 وفيات.وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة الكويتية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 666 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا.وأكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، عن شفاء 805 حالات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 46 ألفا و161 حالة.وأضاف وزير الصحة الكويتي، في بيان صحفي، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ805 من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.