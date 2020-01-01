أحمد السبكي يطرح البوستر الدعائي لـ«صاحب المقام»

طرح منذ قليل، المنتج السينمائي أحمد السبكي، التريللر الرسمي والبوستر الدعائي لأحدث افلامه "صاحب المقام"، ليتم عرضه للجمهور احتفالا بعيد الأضحي حصريا على "شاهد VIP"، وتعتبر المرة الأولى لطرح فيلم على الـ"platform" قبل نزوله بالسينمات."صاحب المقام" بطولة آسر ياسين ويسرا وأمينة خليل وبيومي فؤاد والراحل إبراهيم نصر ومحمود عبد المغني ومحمد لطفي، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإنتاج أحمد السبكي وإخراج محمد العدل، ويتم طرحه حصريا على شاهد VIP يوم ٣٠ يوليو من الشهر الجاري، احتفالا بعيد الأضحي المبارك للجمهور تحت شعار "السينما في بيتك".وتعتبر هذه التجربة هي الأولى التي تحدث في الشرق الأوسط، وأنه يتم طرح فيلم سينمائي عن طريق الـplatform قبل نزوله بدور العرض السينمائية، وتعتبر مخاطرة كبيرة ولكن صناع العمل أرادوا أن يكونوا حريصين على عرض العمل للجمهور في البيوت نظرا للظروف الراهنة تحت شعار السينما في بيتك.