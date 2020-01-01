طلاب بالثانوية العامة: سؤال قواعد بـ«الألمانية» من المنهج الملغي

كشف عدد من طلاب الثانوية العامة، الذين أدوا امتحان اللغة الاجنبية أمس في مادة اللغة الألمانية، عن وجود سؤال القواعد جاء في الامتحان، من الفصل ال14، وهو ضمن المنهج الملغي.كانت الوزير قد قرر، ان المناهج حتي يوم 15 مارس الماضي، وذلك بسبب توقف الدراسة، لحماية الطلاب من مخاطر الاصابة من فيروس كورونا المستجد المعروف باسم كوفيد-19.وأوضح الطالب محمد حسن، بالشعبة العلمية، أن هذا السؤال كما يلي: Sie bringt (sien-ihr-ihren)sohn، وهو السؤال رقم 14 بنموذج امتحان "بوكليت د".بينما قالت الطالبة مريم حسين، بالشعبة الأدبية، أن تلك الجزئية في الامتحان، تخص الفصل 14 في المنهج، وهو ملغي طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.يذكر أن طلاب الثانوية العامة أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية أمس.