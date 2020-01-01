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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عبد العظيم خلفا له.. أسباب استقالة رئيس شركة فوسفات مصر

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:00 م
المحاسب خالد الغزالى
المحاسب خالد الغزالى
سيد ابراهيم
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قال مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية إن المحاسب خالد الغزالى حرب رئيس شركة فوسفات مصر، تقدم باستقالته من رئاسة الشركة بعد أن طلب منه ذلك، موضحا أنه تم تكليف المهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول السابق لرئاسة "فوسفات مصر"، إلا أن بعض قيادات هيئة الثروة المعدنية رشحوا آخرين لرئاسة الشركة.

وأوضح المصدر لـ"الدستور" أن استقالة الغزالي جاءت بسبب العديد من الملفات منها "أسعار الفوسفات، ومتأخرات المقاولين التي وصلت إلى أكثر من 150 مليون جنيه، وعدم التفاهم والتوافق مع الإدارة الجديدة لتطوير هيئة الثروة المعدنية، والاختلاف الشديد مع قيادات الهيئة".

وأشار إلى أن المحاسب خالد الغزالى حرب قد صدر له قرار من وزير البترول خلال الأسبوع الماضي بإعفائه من منصبه، إلا أن بعض القيادات والجهات العليا تدخلت لحسم الموقف وأن يتقدم رئيس الشركة باستقالته بدلًا من إقالته وهو ما تم الاتفاق عليه مؤخرا برضاء جميع الأطراف.

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