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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تدعم 900 ألف وظيفة في اسكتلندا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:57 م
دعم وظائف في اسكتلندا
دعم وظائف في اسكتلندا
منار أحمد
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ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة البريطانية تدعم ما يقرب من 900 ألف وظيفة عبر اسكتلندا من خلال حزمة الدعم غير المسبوقة للحكومة من الفيروسات التاجية.

وبحسب التقرير البريطاني فإن هذا يمثل زيادة بأكثر من 100 ألف وظيفة منذ نهاية مايو الماضي، كما أنفقت حكومة المملكة المتحدة 449 مليون جنيه إسترليني على دعم 155000 شخص يعملون لحسابهم الخاص في اسكتلندا من خلال مخطط دعم دخل العمل الذاتي.

وتعليقا على الأرقام، قال الوزير الاسكتلندي أليستر جاك:"لقد دعمت حكومة المملكة المتحدة ما يقرب من 900000 وظيفة في اسكتلندا حتى الآن من خلال مجموعتنا غير المسبوقة من المساعدة في مكافحة الفيروسات التاجية على مستوى المملكة المتحدة.

ويستمر الأفراد والشركات في اسكتلندا أيضًا في الاستفادة من المخططات على مستوى المملكة المتحدة مثل تأجيل ضريبة القيمة المضافة وقروض الشركات والائتمان الشامل، بالإضافة إلى 4.6 مليار جنيه استرليني إضافية مخصصة للحكومة الاسكتلندية لتمويل فيروسات التاجية من خلال صيغة بارنيت.

"كما هو مبين في" خطة الوظائف "التي قدمها المستشار، تواصل حكومة المملكة المتحدة القيام بكل ما يلزم للحصول على اسكتلندا، والمملكة المتحدة بأسرها، من خلال جائحة الفيروسات التاجية وضمان عودة اقتصادنا إلى المسار الصحيح".

تعهدت حكومة المملكة المتحدة بتمديد نظام الاحتفاظ بالوظائف التاجية لفيروس كورونا حتى نهاية أكتوبر، مع بدء العمل المرن بدوام جزئي في بداية يوليو لدعم الشركات مع بدء الاقتصاد في إعادة فتحه.

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