قطع المياه 8 ساعات عن 3 مناطق بالجيزة الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه عن مناطق "البوهي ومتفرعاتها، المنيرة الشرقية ومتفرعاتها، المنيرة الغربية ومتفرعاتها"، اعتبارًا من العاشرة مساء الجمعة المقبل، وحتى السادسة صباح السبت.وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن ذلك نظرًا لأعمال تحويلات مترو الأنفاق بمنطقة البوهي بإمبابة لتحويل خط مياه قطر 800 ميلليمتر.وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن (125) من التليفون الأرضي.