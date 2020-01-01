38 مرشحًا لمجلس الشيوخ بالقليوبية

ارتفع عدد مرشحي مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية على المقاعد الفردية إلى 38 مرشحا بعد تقدم مرشحين جديدين بعد ظهر اليوم للجنة تلقي أوراق الترشح بمحكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار صبري البنا، وهما محمد عبد الواحد يونس صبيح، وتامر عادل فريد مستقلين.وتلقت المحكمة أوراق 36 مرشحا حتى أمس بينهم عدد من المرشحين المستقلين ومرشحي "إئتلاف الأحزاب الوطنية" بقيادة حزب "مستقبل وطن" على المقاعد الـ6 الفردية للمحافظة.فيما أجرت مستشفيات بنها التعليمي وناصر العام والقناطر الخيرية وطوخ المركزي الكشف الطبي على 50 مرشحا محتملا حتى الآن.وشهدت اللجنة إجراءات أمنية مشددة بإشراف العميد وائل نبيل رئيس مباحث المحكمة، وتم وضع حواجز حديدية أمام اللجنة لتنظيم عملية الدخول.وألزمت اللجنة العامة المرشحين بارتداء الكمامات والالتزام بتعليمات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.