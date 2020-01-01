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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عودة الخدمات الطبية بمستشفيات جامعة أسيوط عقب انخفاض معدلات كورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:47 م
الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، قرارا بعودة الخدمات الطبية بمستشفيات الجامعة على النحو المعتاد، مرتبطا فى المقام الأول باستمرار انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما سيتضح خلال الأسبوعين القادمين.

وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن القرار بعودة الخدمات الطبية بكافة مستشفيات أسيوط الجامعية من المقرر أن يتضمن فتح العيادات الخارجية للمرضى، وإجراء العمليات المؤجلة وعدم اقتصار العمليات الجراحية على الحالات الطارئة والعاجلة فقط، إلى جانب تخفيض الأماكن والأقسام المخصصة لاستقبال وعلاج مصابى كورونا وعودة المستشفيات المتخصصة إلى عملها المعتاد وفق تخصصها الأصلى.

وأعلن الدكتور إيهاب فوزى مدير مستشفى الراجحى الجامعى للعزل، أن الحالات المحجوزة للعلاج بالمستشفى حاليا تبلغ 5 حالات فقط وهو أقل معدل وصلت إليه المستشفى منذ تشغيلها كمستشفى للعزل من 23 أبريل الماضى لخدمة مصابى كورونا من أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، والتى كانت تعانى أحيانا من عجز فى عدد الأسرة فى مقابل عدد المترددين على المستشفى.

وأضاف إلى أن إجمالى عدد مصابى كوفيد-19 من الذين تم استقبالهم بالراجحى بلغ 204 حالات تم شفاء وخروج منهم 168 حالة وبلغت حالات الوفاة 31 حالة، مشيرًا إلى أن الخمسة مرضى الحاليين بالمستشفى يتضمنوا 3 حالات مستقرة وحالتين فقط فى العناية المركزة.

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