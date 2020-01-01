الأنبا توماس عدلي يفتتح المؤتمر الرهباني للرهبان الشباب

تحت شعار «ما أجمل أن يجتمع الأخوة معًا»، قال الأب مُراد مجلع الخادم الإقليمي لإقليم العائلة المُقدسة للرهبان الفرنسيسكان الكاثوليك بمصر، إن المؤتمر الرهباني للرهبان الشباب افتتح بالمدينة المريمية للرهبان الفرنسيسكان بالمقطم.وأضاف الأب مراد مجلع، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ويدور المؤتمر هذا العام حول شخصية داود النبي كمكرس الرب، موضحًا انه جاء ذلك تحت إرشاد صاحب النيافة الأنبا توماس عدلي مطران كرسي الجيزة.